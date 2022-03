Guerra e dazi, l’ipotesi di Bruxelles: sospendere le regole Wto per la Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Bruxelles potrebbe revocare alla Russia lo status di nazione più favorita, quello che tutti i Paesi membri della Wto devono riconoscersi a vicenda e che impone di applicare a ciascun partner lo stesso regime tariffario, senza poter avvantaggiare nessuno con dazi più bassi. Sospendendo questa clausola, la Ue sarebbe nelle condizioni di alzare a piacimento le proprie tariffe sulle importazioni dalla Russia. Il Canada l’ha già fatto e ha annunciato dazi del 35%, non solo contro la Russia, ma anche contro la Bielorussia, per il suo coinvolgimento nell’aggressione all’Ucraina. Il Parlamento Usa si prepara a discutere una proposta di legge per fare altrettanto e addirittura invocare l’espulsione di Mosca dalla Wto.

Bruxelles e la clausola della sicurezza

La Commissione sta cercando soluzioni per alzare ancora di più il tiro nei confronti dell’economia russa e spingere Mosca a desistere dall’invasione dell’Ucraina, che diventa sempre più cruenta. Se applicati, i dazi non sarebbero pagati, ovviamente, dalle imprese esportatrici russe, ma dagli importatori e consumatori europei, che si vedrebbero così spinti a tagliare gli acquisti e a rivolgersi a fornitori di altri Paesi. È il meccanismo dei dazi, una tassa a carico di chi importa.

Loading...

Le imprese russe dovrebbero invece cercarsi altri mercati di sbocco: compito tanto più difficile, quante più nazioni dovessero aderire all’iniziativa. Sarebbero probabilmente spinte a rivolgersi sempre più a Oriente, verso la Cina. Ma non è semplice né rapido sostituire i propri clienti. Dopo le pesanti sanzioni già adottate, la revoca dello status di nazione più favorita (Mfn, nell’acronimo inglese) renderebbe la Russia ancor più un paria, isolata dal resto del mondo.

La portavoce della Commissione europea, Miriam Garcia Ferrer, ha affermato: «Stiamo discutendo le opzioni a nostra disposizione nel contesto della Wto. Ciò include la possibilità di sospendere la clausola della nazione più favorita nei confronti della Russia, sulla base dell’eccezione alla sicurezza nazionale».

L’eccezione della sicurezza nazionale è però uno strumento delicato: consentirebbe agli Stati della Wto di sospenderne le regole per la protezione di interessi essenziali di sicurezza nazionale. Invocarlo (lo fece Donald Trump per giustificare i dazi imposti e minacciati anche contro l’Europa, ma in un contesto del tutto diverso) rischia di creare precedenti pericolosi. La Commissione si sta confrontando con Stati membri e alleati sull’ipotesi. Meccanismo tutto da definire, insomma. Anche nell’applicazione: difficile pensare a dazi indiscriminati su tutto l’export russo, compresi gas e petrolio, con i listini già alle stelle. Più realistica, eventualmente, l’applicazione a elenchi mirati di prodotti.