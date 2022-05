Guerra e economia in europa: ora più che mai abbiamo bisogno dei paesi “amici”

Proviamo a quantificare il ruolo giocato dagli USA in Europa: alla fine del 2020 gli Stati Uniti rappresentavano quasi un terzo (il 32%, ossia 2.317 miliardi di euro) del totale degli IDE nell’UE. Solo in Italia, gli investimenti statunitensi per lo stesso anno ammontavano a circa 28.8 miliardi di dollari. Inoltre, sempre nel 2020, le filiali di società statunitensi in Europa impiegavano circa 4,8 milioni di lavoratori, di cui oltre 251.000 posti di lavoro in Italia per effetto proprio degli investimenti statunitensi.

Contestualmente, la guerra della Russia contro l’Ucraina sta puntando i riflettori sulla necessità dell’Europa di rafforzare la propria “autonomia strategica”, al fine di potere fare meno affidamento su regimi autoritari e assertivi e di guadagnare maggiore indipendenza in settori chiave come sicurezza e difesa.

Da un anno a questa parte abbiamo, infatti, assistito ad un crescente e significativo impegno della Commissione europea per cementare i rapporti transatlantici: il recente viaggio a Bruxelles del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, volto a rafforzare la coesione con l'UE contro l’aggressione russa, ha ulteriormente evidenziato l’importanza di dare priorità alle relazioni con gli alleati più stretti dell’Europa. In questa congiuntura, non è dunque sicuramente il momento di allontanare e demotivare i Paesi ‘amici' a causa degli effetti indesiderati di nuove normative emanate dalla capitale d’Europa.

Questo, invece, è il momento di lavorare con i partner che condividono gli stessi valori per assicurare che l’Europa possa garantire capacità di difesa e sicurezza comune. Catalizzato dalla guerra, infatti, il consenso sulla creazione di una politica europea di difesa comune, storicamente bloccata dall’una o dall’altra grande potenza, si sta finalmente concretizzando.

Nello stesso tempo, costruire l’indipendenza e la resilienza europea nello spazio di difesa e sicurezza è in linea con la direzione strategica generale dell’UE. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è ora uno dei più forti sostenitori di questa spinta, essendo andato oltre la storica apertura dell’Italia nelle relazioni con Mosca. Lo scoppio della guerra, d'altra parte, ha indotto numerosi paesi dell'UE, tra cui l'Italia, a aumentare le spese militari.