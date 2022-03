Guerra e Pil giù, ma marzo chiude bene per le Borse. Ecco i due motivi nascosti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se un marziano guardasse dall’alto l’andamento delle Borse nel mese di marzo, penserebbe che non ci sia alcuna guerra, che l’economia sprizzi salute da tutti i pori e che le banche centrali promettano politiche ancora accomodanti. Perché a prescindere dal calo di giovedì 31 per il braccio di ferro su gas e petrolio (Milano -1,10%, Francoforte -1,31%), il mese si chiude in positivo per i listini: dal +6,70% di Wall Street al più modesto 2,89% di Piazza Affari, tutti hanno portato a casa un segno più...