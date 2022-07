Guerra, effetto-zavorra sul commercio con l’estero

L'impatto della guerra si fa sentire anche sull'andamento delle importazioni dalla Russia di diverse commodities non energetiche. È il caso, ad esempio, di ferro, ghisa e acciaio che valgono circa il 7,5% del totale. Nel periodo gennaio-marzo 2022, il controvalore delle importazioni di queste materie prime da controparti russe è stato pari a 573 milioni di euro (cfr. Figura 5), in crescita di quasi l’80% rispetto all’ultimo trimestre 2021 e in netta controtendenza rispetto al periodo pre-bellico.

ITALIA, IMPORTAZIONI DI GHISA, FERRO E ACCIAIO DALLA RUSSIA Loading...

All’origine di questo dato non ci sono solo i rincari (iniziati nel 2021 in risposta alla ripresa oltre le attese della domanda globale dopo lo shock pandemico) ma anche un forte aumento dei volumi acquistati: ben 932.400 tonnellate, a fronte di 520mila tonnellate nel trimestre precedente e di una media di 702.000 tonnellate a trimestre nel triennio 2019-2021. Lo sprint recente appare strettamente collegato al conflitto. Verosimilmente, prima i timori di imminenti restrizioni all'importazione di questi prodotti e poi le sanzioni varate subito dopo l'inizio delle ostilità hanno scatenato una corsa all’accaparramento che è stata aggravata dalla progressiva rarefazione dell'offerta proveniente dall’Ucraina (vedi infra).



L'arretramento dell’export

Anche la dinamica sfavorevole delle esportazioni ha contribuito al recente ampliamento del deficit commerciale dell’Italia verso la Federazione Russa. Il controvalore complessivo delle merci italiane acquistate da controparti russe tra gennaio e marzo di quest’anno è stato pari a 1,7 miliardi di euro (-24% su base trimestrale). Si tratta del secondo dato peggiore degli ultimi tredici trimestri, poco sopra il minimo (1,5 miliardi) toccato nel secondo trimestre 2020 quando il nostro paese era paralizzato dalla pandemia.

In termini di quantità esportate il dato del primo trimestre 2022 è stato in assoluto il più basso nel periodo di osservazione: 208.600 tonnellate, in calo del 18,3% rispetto allo stesso trimestre del 2021.Il comparto meccanico e quello elettrico sono stati tra i più colpiti. Le vendite di macchine, apparecchi e congegni meccanici (che valgono circa ¼ del made-in-Italy assorbito dal mercato russo) sono scese di quasi il 30% rispetto all’ultimo trimestre 2021 in termini monetari e del 25% in termini di volumi. Un comportamento analogo ha interessato le esportazioni di macchine e materiali elettrici, per i quali il controvalore fatturato ad acquirenti russi nei primi tre mesi dell’anno si è attestato a 105,5 milioni di euro, in calo di quasi il 38% su base trimestrale.

L'arretramento dell’export è stato ancora più severo nei confronti di Ucraina e Bielorussia: -54% nel primo trimestre 2022, un dato che ha messo bruscamente fine a tre trimestri di crescita consecutiva (cfr. Figura 6) e ha contribuito in modo determinante al peggioramento del saldo commerciale verso entrambi i paesi. Questo crollo è dipeso dal repentino shortfall dei volumi esportati che nel giro di tre mesi sono precipitati del 71% (da 247.000 a 71.000 tonnellate).