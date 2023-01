Guerra del gas, è Gazprom (per ora) la grande sconfitta

4' di lettura

L’Europa non ha ancora vinto la sfida per la sicurezza energetica, ma di certo Gazprom ha perso. Il gigante del gas russo ha ucciso la sua gallina dalle uova d’oro e nonostante gli sforzi per conquistare la Cina difficilmente riuscirà a trovarne un’altra: servono tempo e investimenti miliardari che Mosca potrebbe avere problemi crescenti a reperire, per effetto delle sanzioni e dell’impegno bellico in Ucraina, che drena risorse alle casse dello Stato.

Grazie ai folli rincari del gas nei mesi scorsi...