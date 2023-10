Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Ufficio Netanyahu: per ora non c’è cessate il fuoco. Aperto valico di Rafah solo per aiuti e stranieri. Sono 199 gli ostaggi in mano a Hamas

08:31 Tajani, l’Italia è contro Hamas non contro la Palestina

“Stare con Israele, come è l’Italia, non significa essere contro la Palestina o contro il popolo palestinese. Anzi, loro sono delle vittime di Hamas, che li usa come scudi umani: Israele ha detto loro di uscire, i terroristi impongono di restare. Noi diciamo no al terrorismo, alla malvagità, alle immagini raccapriccianti che abbiamo visto. Ma ovviamente siamo al lavoro per arrivare ad una stabilizzazione definitiva dell’area del Medio Oriente”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a Il Messaggero.

E sulle immagini dei massacri di Hamas, il ministro afferma: “Cose non raccontabili. Filmati con bambini, profanazione di cadaveri. Quello che facevano i nazisti, o anche peggio”. “Stiamo lavorando incessantemente per la liberazione degli ostaggi - aggiunge il titolare della Farnesina -, per il sostegno alla popolazione civile palestinese e per favorire la de-escalation del conflitto. Dopo Israele e Giordania, infatti, andrò anche in Tunisia”.