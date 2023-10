Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Biden: Egitto aprirà valico di Rafah per far entrare aiuti. Usa, 500 arresti a manifestazione ebraica pro Palestina

06:38 Biden: al-Sisi d’accordo ad aprire il valico di Rafah

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si è detto d’accordo ad aprire il valico di Rafah, al confine con Gaza, per consentire il transito di 20 camion con aiuti umanitari. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg. Biden avrebbe anche precisato di non aver offerto truppe americane a Israele nel caso Hezbollah attaccasse e iniziasse una guerra contro lo Stato ebraico. Biden ha anche sottolineato: «Io come presidente americano ho come altissima priorità garantire il ritorno degli ostaggi vivi». Inoltre, il presidente degli Usa durante la sua visita in Israele ha sottolineato che «Bisogna fare giustizia» ma «non lasciate che questa rabbia vi consumi», ha detto proseguendo che «le scelte non sono mai facili” e «c’è sempre un prezzo da pagare» perché «richiedono una valutazione onesta. La maggioranza dei palestinesi non sono Hamas» e «anche la perdita di vite palestinesi conta».