Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Fonti palestinesi: «184 morti dalla fine della tregua». Wsj: «Israele prenderebbe in considerazione nuovo stop agli attacchi»

Morta a 83 anni l'attrice inglese Brigit Forsyth, star delle sitcom

L’attrice inglese Brigit Forsyth, nota per essere apparsa nelle sitcom televisive ’Whatever Happened to the Likely Lads’ e ’Still Open All Hours’, è morta all’età di 83 anni. Forsyth, nata a Edimburgo, aveva iniziato esordito nel 1971 recitando nel film ’The Night Digger’, un thriller diretto da Alastair Reid. Sempre negli anni ’70 aveva esordito nel personaggio di Thelma nella sitcom ’What Happened to the Likely Lads?’. Aveva recitato anche nelle fiction per la tv ’Playing the Field’ e ’Boon’. L’attrice è morta pacificamente nel sonno venerdì, circondata dall’affetto della sua famiglia, ha riferito il suo agente, Mark Pemberton. In una dichiarazione, Pemberton ha sottolineato come Forsyth abbia avuto “una carriera varia e notevole sul palco, al cinema e alla radio”. Forsyth è apparsa anche in alcuni episodi di ’Doctor Who’, ’Poirot’ e ’Coronation Street’.