Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Gaza, perquisizioni in corso ma nessuna prova che ospedale Al Shifa sia base di Hamas. Sanchez eletto premier

09:08 In India i 40 bloccati in tunnel potrebbero essere liberati oggi

I soccorritori che stanno freneticamente lavorando da cinque giorni in India per liberare 40 uomini intrappolati in un tunnel in costruzione fanno sapere che “potrebbe mancare poco al successo dell’operazione”. Lo ha detto ai media il colonnello Deepak Patil, responsabile delle operazioni, aggiungendo che, da oggi, viene utilizzata un’escavatrice molto potente, fatta arrivare ieri da Delhi grazie a un cargo militare. Il nuovo macchinario dovrebbe riuscire a inserire tra i detriti un tubo d’acciaio di 90 centimetri di diametro che dovrebbe finalmente offrire la via di fuga agli operai. Anche se gli intrappolati sono ad appena 3 metri e mezzo dai soccorritori, le operazioni sono state rallentate dai che continuano a cadere sui soccorritori al lavoro. La Protezione Civile è in contatto costante con gli operai, ai quali è riuscita a far arrivare, attraverso un tubo sottile ossigeno acqua, porzioni di viveri e medicinali, necessari perché alcuni, nelle ultime ore, hanno accusato febbre e difficoltà respiratorie. Ieri le autorità indiane hanno chiesto consulenza e aiuto ai tecnici tailandesi che nel 2018 salvarono una squadra di ragazzini imprigionati in una grotta, e all’Istituto Geotecnico Norvegese. Il tratto del tunnel in costruzione in cui si è verificato l’incidente fa parte di una infrastruttura stradale di 4,5 km che dovrà collegare due tra i più sacri siti dell’induismo, Silkyara e Dandalgaon, un progetto caro al premier Narendra Modi.