Guerra Israele-Hamas ultime notizie: Gaza, scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Esercito Israele demolisce tunnel sotto ospedale Shifa

07:20 India, 14 metri dalla libertà per i 41 intrappolati nel tunnel

Sono ancora quattordici i metri di roccia che separano dalla libertà i 41 operai indiani imprigionati da quasi due settimane in un tunnel in costruzione nello stato indiano dell’Uttarakhand. I macchinari utilizzati dai soccorritori, che ieri mattina avevano annunciato la liberazione come imminente, sono stati nuovamente bloccati in serata. Lo stop è stato il terzo dall’inizio delle operazioni, ed è stato deciso quando sulla piattaforma su cui opera la potente trivella sono apparsi cedimenti.

Atul Karval, responsabile della National Disaster Responce Force ha dichiarato di essere fiducioso, “oggi dovrebbe essere la giornata decisiva”, ha detto. Una volta liberato anche l’ultimo metro del passaggio, gli operai saranno portati all’aperto dai soccorritori su barelle, per evitare traumi nel percorso. Tra l’equipe medica di consulenti convocati sul sito ci sono anche alcuni psicologi: oggi questi esperti hanno suggerito di far arrivare ai 41 uomini oltre a cibo e bevande giochi da tavolo, carte e scacchiere: “In situazioni come queste è fondamentale mantenere l’equilibrio mentale.

Nel dramma, gli operai sono stati favoriti dal fatto di essersi trovati imprigionati in uno spazio molto ampio, quasi 2 km di galleria, in cui hanno potuto muoversi, fare esercizi, praticare yoga, senza soffrire di claustrofobia. Inoltre, poichè i cavi dell’elettricità non sono stati danneggiati dalla frana che li ha bloccati, hanno sempre avuto una forte illuminazione; in questi casi non ritrovarsi al buio è di grande aiuto”. Mentre la trivella riprende a perforare il percorso cilindrico orizzontale che permetterà di estrarre gli uomini, appea fuori dall’ingresso del tunnel c’è un intero mondo in effervescenza: accanto alle postazioni dei soccorritori, alle televisioni, alle ambulanze che attendono gli operai per trasferirli nel più vicino ospedale, alle tende in cui decine di parenti attendono con apprensione di riabbracciare i loro cari, ieri gli abitanti del villaggio vicino hanno creato un altare, portando in processione la statua del dio che risiede abitualmente nel loro tempio.