Guerra Israele-Hamas ultime notizie. A Gaza centinaia di migliaia di sfollati verso sud: corridoio aperto fino alle 13. Esercito, «raid Israele su fuga civili è menzogna Hamas»

07:43 Inviato Cina in Medio Oriente per premere su colloqui pace

L’inviato speciale cinese Zhai Jun sarà in Medio Oriente la prossima settimana per premere su un cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hamas e per promuovere i colloqui di pace. Zhai, ha riferito il network statale Cctv, “visiterà il Medio Oriente allo scopo di coordinarsi con le varie parti per un cessate il fuoco, per proteggere i civili, per alleviare la situazione e per promuovere colloqui di pace”. La missione di Zhai era stata anticipata venerdì dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, durante la conferenza stampa con l’omologo Ue Josep Borrell, al termine del Dialogo strategico Cina-Ue. La partenza di Zhai è maturata mentre Israele è sul punto di lanciare un’offensiva di terra contro i militanti di Hamas a Gaza, dopo che a più di un milione di persone nella parte settentrionale dell’enclave è stato ordinato di evacuare, in un esodo che rischia di sfociare in un potenziale disastro umanitario. Zhai, in un’intervista alla Cctv, ha affermato che “la prospettiva di un ulteriore ampliamento e di una ricaduta verso l’esterno del conflitto è profondamente preoccupante. Ieri, in una telefonata con l’omologo americano Antony Blinken, Wang ha invitato gli Stati Uniti a ”svolgere un ruolo costruttivo e responsabile” nel conflitto, e ha sollecitato “la convocazione di un incontro internazionale di pace il più presto possibile per promuovere il raggiungimento di un ampio consenso” intorno alla creazione dei due Stati, unica soluzione per gettare le basi di una pace stabile e duratura. Le dichiarazioni ufficiali cinesi continuano a non menzionare in modo specifico Hamas nella condanna delle violenze, definendo quello in corso un conflitto tra palestinesi e israeliani.