Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Nave Usa abbatte missili diretti verso Israele. Nuovi raid contro posizioni Hezbollah

L’ordine di entrare a Gaza arriverà presto: così il ministro della difesa israeliano. Una nave da guerra Usa ha abbattuto 3 missili lanciati dallo Yemen e diretti a nord, forse verso Israele. Nuovi blitz sulla Striscia. Sirene d’allarme sia nel sud sia nel nord di Israele, per lanci di razzi provenienti da Gaza e dal Libano; ucciso un giornalista. Gli Usa, gli americani lascino il Libano. Per la tv israeliana, i commando di Hamas hanno agito sotto effetto del Captagon, ’la cocaina dei poveri’. Incontro Netanyahu-Sunak, ’come voi, combattiamo i nazisti’. E ai soldati: ’combattete come leoni’. Il valico di Rafah, l’unico per Gaza non controllato da Israele, potrebbe non essere riaperto oggi - come atteso e previsto - per l’ingresso degli aiuti umanitari: lo riporta la Cnn