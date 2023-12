Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Tank di Israele a sud di Gaza. Raid a Jabalia: 13 morti.

08:01 Lollobrigida: non ci alleiamo con chi è contro Kiev e Israele

Riscenderebbe dal treno a Ciampino “altre cento volte, se servisse”, perché “non c’è stato alcun privilegio, e perché ho svolto un mio dovere istituzionale”. Così in un’intervista al Corriere della Sera il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

“Con Giorgia Meloni - dice ancora - il rapporto è eccezionale come sempre”, mentre rispetto all’ipotesi di uno spostamento dal governo in Europa afferma: “Continuo a fare il mio lavoro, apprezzato da tutti, trasversalmente”. Il ministro difende la sua legge che vieta la produzione di carne coltivata: “Il 79% degli italiani è d’accordo con me e perfino il Pd si è astenuto”.

Rispetto alla convention sovranista di Salvini, Lollobrigida afferma: “Gli ultimi anni hanno ampiamente dimostrato i limiti sui grandi temi della attuale Ue su politica estera, difesa, immigrazione, economia comune più solidale. Qualche segnale positivo si intravede per costruire un’area popolare e conservatrice alternativa a una sinistra progressista e sempre più condizionata dall’estrema sinistra”.

Dopo le Europee, gli viene chiesto, si alleeranno con l’ultradestra? “Dopo il voto si ragionerà sulla base dei valori, programmi e numeri quale alleanza sarà possibile costruire. Certamente con la Lega c’è grande sintonia sulla stragrande maggioranza dei temi e qualche differenza. Tra queste l’appartenenza, in questa legislatura, a diverse famiglie europee. Per noi alcuni paletti sono chiari in Italia e in Europa, tra questi il sostegno all’Ucraina e la difesa della libertà di Israele. E questo con alcune forze politiche impedisce ogni alleanza”.