Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Esercito israeliano: dopo tregua torneremo a combattere Hamas. Oggi nuovo scambio ostaggi-prigionieri

11:12 Esercito Israeliano: dopo tregua torneremo a combattere Hamas

Roma, 26 nov. (LaPresse) - In un messaggio alle truppe, il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, ha affermato che l’esercito tornerà a combattere Hamas “con determinazione” una volta terminato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “L’Idf e i suoi soldati combattono ferocemente per proteggere la vita del nostro popolo sostenendo i valori delle forze di difesa. Abbiamo creato le condizioni per il rilascio del primo gruppo di bambini e madri in ostaggio durante questa pausa” nei combattimenti, ha scritto Halevi, come riporta Times of Israel. “Quando il quadro sarà completato, torneremo alle nostre operazioni con determinazione, per il continuo rilascio degli ostaggi e il completo smantellamento di Hamas”, ha aggiunto il capo di stato maggiore dell’Idf.