Guerra alla jihad, la Francia costretta al ritiro dal Mali

Via dal Mali. Dopo nove anni, la Francia chiude l’operazione Barkhane e l’omologa missione europea Takuba, guidata da Parigi. La decisione è stata ufficializzata ieri a tre paesi del Sahel - Mauritania, Ciad e Niger - ancora attivi nell’operazione, ai paesi del golfo di Guinea, e agli Stati europei partecipanti a Takuba, tra i quali c’è anche l’Italia.

«A causa delle multiple chiusure delle autorità di transizione del Mali, il Canada e gli Stati europei che operano a fianco dell’operazione Barkhane e nel seno della task force Takuba stimano che non ci siano più le condizioni per continuare il loro impegno militare attuale nel Mali e hanno deciso di avviare la ritirata coordinata dal territorio del Mali dei loro mezzi militari», ha spiegato un comunicato congiunto. «La vittoria contro il terrorismo non è possibile se non è sostenuta dallo Stato», ha spiegato il presidente francese Emmanuel Macron.

Rimodulazione settembre

Le forze militari presenti nel Mali si ritireranno tra giugno e settembre nel Niger. Si tratta di 2.400 soldati francesi - su un totale di oltre 5mila presenti nel Sahel - e di un numero compreso tra 600 e 900 militari dei paesi alleati. «Il cuore di questa operazione militare non sarà più nel Mali ma nel Niger - ha aggiunto Macron - e forse in un modo più equilibrato in tutti i paesi della regione che vogliano aiuto». È possibile che sia rafforzata anche la presenza in Burkina Faso. In ogni caso, ha spiegato il portavoce dell’Armée Pascal Ianni, la presenza francese si abbasserà a 2.500-3.000 persone.

«Non stiamo abbandonando il Sahel, stiamo solo ristrutturando la nostra presenza. Continueremo a sostenere la popolazione del Sahel e del Mali», ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell.

Focus sui paesi del Golfo della Guinea

La Francia chiede in realtà che il focus delle missioni militari nella regione si sposti ai Paesi del Golfo della Guinea - Costa d’Avorio, Togo, Benin e Ghana - strategicamente importanti anche perché ricchi di petrolio, e anch’essi vittima del terrorismo jihadista. Gli sforzi di Russia e Cina di aumentare la propria influenza sull’Africa rappresentano una sfida importante per l’Unione europea che non abbandonerà quindi la regione.