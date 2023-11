Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Gaza, fonti palestinesi: 8 morti in raid su ospedale Indonesiano. Hamas: accordo su ostaggi più vicino. Ma Israele smentisce

07:30 Usa fiduciosi, Paesi arabi non useranno petrolio come arma

Gli Stati Uniti ritengono che i Paesi arabi produttori di petrolio non useranno l’energia come arma nonostante la rabbia per l’assedio di Israele e i bombardamenti a Gaza. Lo ha detto il consigliere per l’energia della Casa Bianca, Amos Hochstein, in un’intervista al Financial Times. “Il petrolio è stato usato come arma di tanto in tanto, quindi siamo sempre preoccupati. Abbiamo due guerre nel mondo, una che riguarda il terzo produttore al mondo, la Russia, e l’altra il Medio Oriente dove i missili volano vicino a dove il petrolio è prodotto. I prezzi comunque sono vicino ai minimi dell’anno”, ha messo in evidenza Hochstein.