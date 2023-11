Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Media: «15 morti in attacchi di Israele» nel nord di Gaza. Casa Bianca frena: «Ancora nessun accordo su ostaggi»

08:47 Borrell, discusso di Gaza con la Lega Araba

- L’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha discusso con il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, della “terribile situazione umanitaria a Gaza e della prospettiva a più lungo termine per la pace” in Medio Oriente: lo si legge sull’account X-Twitter di Borrell, che mostra una foto dei due in conversazione. “Abbiamo lanciato in uno sforzo congiunto l’iniziativa della Giornata della Pace lo scorso settembre e ci siamo detti d’accordo nel rilanciarla alla luce delle nuove, tragiche circostanze. Al lavoro!”, scrive su X Borrell, che è in tournée diplomatica nei Paesi della regione in parallelo alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.