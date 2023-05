Guerra dei prezzi, Tesla torna ad alzarli per difendere i margini

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dietro front. Tesla ha aumentato i prezzi per le sue varianti Model Y e Model 3. Circa $ 300 euro in più negli Stati Uniti, in Cina, Giappone e Canada, dopo aver tagliato tra l’11% e il 25%, a seconda dei modelli e delle regioni, i prezzi sui suoi veicoli più venduti dall’inizio dell’anno (a Model S e X resta meno del 5%). La prima casa mondiale di auto a batteria, tra l’altro, ha aumentato il prezzo base negli Stati Uniti di 250 dollari, per la seconda volta in meno di due settimane. In Cina gli aumenti delle due varianti sono stati di 2mila yuan, pari a 289 dollari. In Canada il ritocco all’insù del listino ha toccato i 300 dollari per Model 3 e Model Y in versione performance. In Giappone, invece, i prezzi per il modello 3 entry-level sono stati aumentati di 269 dollari.

La mossa arriva dopo che la società ha registrato il suo margine lordo trimestrale più basso in due anni (19,3% contro il 22,4% atteso e 11,4% quello operativo dal 19,2% di un anno prima) e ha mancato le stime di mercato dopo aver tagliato in modo aggressivo i prezzi per stimolare la domanda e contrastare la concorrenza sempre più agguerrita. Tesla ha tagliato i prezzi a livello globale da gennaio in numerosi mercati in tutto il mondo per stare al passo con i tradizionali concorrenti statunitensi come Ford, mentre cerca di tenere il passo delle case automobilistiche cinesi, soprattutto BYD, nel suo secondo mercato più grande.

Loading...

Tesla: video rubati, discriminazione, licenziamenti. Ma le vendite sono record

Il ceo Elon Musk durante la conference call di commento ai risultati finanziari del primo trimestre aveva segnalato che la casa di Austin avrebbe dato la priorità alla crescita delle vendite rispetto agli utili in un contesto macroeconomico segnato dall’incertezza, dall’inflazione alta e dall’aumento dei tassi.

Nel premercato titolo in rosso di circa 2 punti.