Guerra tra Russia e Ucraina, benzina e diesel alle stelle: ecco 15 consigli per risparmiare

10) Pianificare il percorso con il navigatore e app

Il navigatore e alcune app, da Google Map a Waze, sono utili strumenti per viaggiare limitando al massimo la possibilità di rimanere imbottigliati, quindi di restare con il motore acceso continuamente senza andare da nessuna parte. Pianificare il percorso, che significa anche scegliere orari in cui il traffico non è caotico, contribuisce a consumare meno. O per lo meno, il giusto.

11) Farsi aiutare dal cruise control

In autostrada e nelle strade a scorrimento veloce il cruise control tiene a bada anche il consumo, perché evita anche inutili minime variazioni di regime del motore quando si viaggia a velocità stabilizzata. Oggi, però, la crescente diffusione dei cruise control con la funzione stop & go può aiutare a consumare meno anche in città e nella marcia in colonna perché l'ausilio dei sensori che controllano l'andamento del flusso del traffico, modula la velocità e gestisce frenate e accelerazioni in maniera consona alla situazione e sempre in maniera graduale.

12) In autostrada sfruttare le scie

Nei viaggi, in particolare in autostrada per limitare il consumo si può anche sfruttare l'effetto delle scie create da chi ci sta davanti per ridurre la resistenza all'avanzamento. In questo modo si consuma meno. Inoltre, in autostrada quando ci si prepara a un sorpasso se la scia è ben sfruttata si incrementa un po' la velocità pigiando meno sull'acceleratore.

13) Fare il pieno in settimana

Purtroppo, spesso e volentieri, in mezza Europa nei fine settimana i prezzi di benzina e gasolio aumentano. Quindi, specie se in vista ci sono viaggi fuori porta nel week-end, per risparmiare è consigliabile fare il pieno nei giorni infrasettimanali.

14) Prezzi più bassi nei distributori “no logo”

I cosiddetti distributori bianchi o no logo praticano prezzi inferiori rispetto a quelli delle reti delle case petrolifere. Ormai, questi distributori sono piuttosto diffusi e non è difficile individuarli vicino a casa o lungo i percorsi abituali. Una “googlata” permette anche di scaricare app che segnalano i distributori che praticano i prezzi più bassi.