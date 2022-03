Guerra Russia-Ucraina, un milione di persone senza gas. Il Papa: inaccettabile aggressione

Iran, Biden pronto ad escludere Mosca dall’accordo

Gli Stati uniti, intanto, chiedono a Mosca di rinunciare alle condizioni poste per ripristinare l’accordo del 2005 sul programma nucleare delI’Iran. Se questo non avverrà entro una settimana l’amministrazione Biden è pronta ad escludere la Russia dai negoziati e a lavorare per un’intesa alternativa con Teheran. Lo riporta il Wall Street Journal. Mosca nei giorni scorsi ha chiesto garanzie scritte per essere esentata da ogni sanzione legata alla guerra in Ucraina che possa pregiudicare i suoi futuri rapporti commerciali con l’Iran. Una richiesta che per Washington potrebbe minare il giro di vite in atto sull’economia russa.

Stoltenberg: no fly zone? Rischio escalation incontrollabile



«Non cerchiamo alcuna guerra con la Russia», ha ribadito il capo della Nato, Jens Stoltenberg, che, in un’intervista alla Welt am Sonntag, afferma di essere contrario alla no fly zone sull’Ucraina. «Questo significa che le forze russe dovrebbero essere attaccate, il che comporterebbe uno scontro diretto e si rischierebbe un’escalation incontrollabile... La guerra va chiusa. non ampliata».

Il Papa: «In nome di Dio fermate questo massacro»

«In nome di Dio fermate questo massacro». È l’accorato appello di Papa Francesco all’Angelus, nel corso del quale ha dedicato forti parole contro la guerra in Ucraina, sottolineando che si tratta di una aggressione: «Davanti alla barbarie della uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano, c’è solo da cessare l’inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri». «Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra e chi appoggia la violenza ne profana il nome. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori ad una ferma volontà di pace».