Guerra sale a bordo di Roboze

Il garage è ormai un lontano ricordo. E le stampanti 3D made in Bari, in passato solo prototipi da testare appena realizzati da un giovane, neppure ingegnere, hanno già convinto numerosi colossi dell’hi-tech in tutto il mondo.

Successo già tradotto in numeri, con Roboze ad aver moltiplicato per otto il milione di ricavi realizzato nel 2018 e in grado quindi di presentarsi in modo via via più credibile a potenziali investitori.

Che ora lievitano in modo rilevante, per effetto di un nuovo round di raccolta che porta a bordo un pool di investitori internazionali che include più di un nome di spicco. Tra cui Nova Capital (holding di investimenti finanziari guidata da Paolo Merloni, Presidente esecutivo di Ariston), Lagfin (Gruppo Campari Holding), Andrea Guerra (ex Ceo di Luxottica, ora Ceo di LVMH Hospitality Excellence), Luigi De Vecchi (Presidente EMea di Citi), Roberto Ferraresi (Ceo di The Equity Club), Luca Giacometti (Ceo di Galileo Spac), Denis Faccioli (Ceo di Tecres).

Gruppo che si affianca al nutrito pool già esistente, tra cui Alfredo Altavilla (presidente di Ita Airways), Boris Collardi (ex Ceo di Julius Baer), Diego Piacentini (ex senior Vp di Amazon), Federico Faggin (inventore del microprocessore) e Equiter (fondo di investimento detenuto da Intesa San Paolo e Compagnia di San Paolo).

«Questo ulteriore fundraising - spiega il fondatore di Roboze Alessio Lorusso - accelererà la nostra crescita sul mercato americano e potenzierà tutti i nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo. In particolare nella creazione di nuovi super materiali, nel nostro centro R&D italiano, dove stiamo realizzando un nuovo laboratorio chimico. Siamo onorati di aver un gruppo di investitori di questa caratura, che credono fortemente nella visione di Roboze e nel cambio di paradigma produttivo che la nostra tecnologia sta abilitando sostituendo metalli e producendo parti senza spreco di materie prime».