Guerra dei test seriologici: TechnoGenetics contro l’affidamento diretto a Diasorin

Una decisione criticata

La Diasorin è stata quindi scelta in modo esclusivo dalla Lombardia, e sarà pronta il 21 aprile per iniziare la sperimentazione dei test da realizzare con il prelievo di sangue, processati poi in laboratorio . La certificazione è stata rilasciata dal Policlinico San Matteo di Pavia, a cui la Regione ha deciso di affidare il parere sientifico.

È stata una decisione già criticata dalle forze politiche di opposizione in Lombardia perché arrivata, dicono, più tardi rispetto a quella di altre regioni e città, che si sono già da giorni affidate ai kit rapidi .

La rabbia dei concorrenti

Ma ad arrabbiarsi sono state soprattutto le aziende concorrenti. La TechnoGenetics ricorda che il 20 marzo aveva offerto 20mila test rapidi convalidati da uno studio italiano «ma che non sono stati presi in considerazione in quanto il dirigente del San Matteo Fausto Baldanti sosteneva non fossero affidabili».

I legali dell’azienda lodigiana ritengono dunque l’illegittimità dell’accordo tra San Matteo, Diasorin e Regione Lombardiadel 26 marzo, «peraltro per un prodotto che ancora non esiste ma che blocca le sperimentazioni alternative», spiegano dalla TecnoGenetics, che sottolinea infine come le ricerche del San Matteo dovrebbero essere aperte a tutte le aziende.

