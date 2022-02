Guerra in Ucraina, dalla Agenzia di cybersecurity:  «Alzare le difese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

In relazione all’evoluzione della situazione internazionale, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale “rinnova fortemente la raccomandazione ad adottare misure di difesa cibernetica alte e massimi controlli interni per la protezione delle proprie infrastrutture digitali e a seguire le indicazioni e gli aggiornamenti pubblicati sul portale del Csirt Italia (il team di risposta in caso di incidenti) e sul profilo https://twitter.com/csirt_it, che contengono anche alcuni indicatori di compromissione rispetto ai più recenti attacchi cyber».

Nei giorni giorni il Csirt aveva pubblicato alcune indicazioni su nuove minacce. «Risulta essere stato distribuito un malware di tipo “wiper” – denominato HermeticWiper (alias KillDisk.NCV) – le cui peculiarità consistono nel distruggere intenzionalmente i dati presenti su un dispositivo al fine di renderli irrecuperabili, minando il corretto funzionamento sistema operativo in esecuzione»