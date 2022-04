Guerra in Ucraina, così il piano di aiuti alle aziende italiane più esposte al conflitto

Infine, bisogna avere registrato nell’ultimo trimestre un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’ammontare degli indennizzi

Quanto all’ammontare degli indennizzi, l’attuale bozza della misura prevede due fasce di contributo. Per le imprese più piccole, non ricavi calcolati sull’anno 2019 non superiori a 5 milioni, l’aiuto corrisponderebbe al 60% della differenza tra i ricavi medi dell’ultimo trimestre e quelli del corrispondente periodo del 2019.

Nel caso di imprese con ricavi superiori a 5 milioni e comunque fino a 5 milioni, la percentuale scenderebbe al 40%. Per ogni singolo beneficiario il contributo non potrebbe comunque superare 400mila euro, nei limiti del recente Quadro temporaneo Ue per aiuti di Stato a seguito dal conflitto.

Per le modalità di erogazione delle risorse, e per il termine di presentazione delle domande, dovrebbe intervenire un successivo provvedimento attuativo. L’obiettivo è far partire l’iter delle istanze entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge.

La proposta in Cdm

Per la conferma di questo schema, come detto, bisognerà attendere le riunioni e il lavoro tecnico previsto fino al Cdm di lunedì 2 maggio. Ma, dopo la prudenza delle prime settimane, l’idea di intervenire con un sistema di indennizzi, per quanto tecnicamente molto complicata, ha preso quota.