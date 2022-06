Guerra in Ucraina e crisi dei cavi, Skoda inizia a produre cablaggi in casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Skoda per fare fronte alla carenza di cablaggi, prodotti dalla Leoni Wiring Systems a Leopoli, ha deciso di trasferire parte della produzione di cablaggi dall’Ucraina alla Repubblica Ceca in stretto coordinamento con i fornitori. La casa automobilistica boema si è assicurata anche della capacità di produzione aggiuntive in Marocco e in altri paesi. L’obiettivo delle misure è si salvaguardare il produttore che fa parte del gruppo Vw in modo più efficace dalle carenze nell’approvvigionamento o dalle interruzioni in futuro.

L'obiettivo è di raddoppiare i volumi di produzione

A causa dei problemi legati alla guerra, il brand boemo è stato costretto a sospendere la produzione dell’elettrica Enyaq iV per otto settimane per la carenza di cablaggi. Per riavviare la produzione rapidamente, il brand e i fornitori hanno iniziato a duplicare la produzione di cablaggi in altri stabilimenti in Europa e in Nord Africa. Si è riusciti a trasferire parte della produzione di cablaggi dall’Ucraina alla sede di Skoda in 5 settimane dall’inizio della guerra.

La produzione trasferita dall'Ucraina alla sede di Skoda

I fornitori hanno approntato le attrezzature di produzione necessarie nei capannoni di assemblaggio forniti da Skoda e la produzione è stata gradualmente aumentata dall’inizio di aprile. Gli impianti di produzione sono affidati a 35 donne della fabbrica ucraina di Leopoli che stanno formando i inuovi dipendenti. I cablaggi per la Fabia Combi sono ora prodotti nella sede di Skoda e a breve inizierà la produzione per i modelli Octavia, Kodiaq, Karoq e anche Superb.

Una capacità aggiuntiva dalla fabbrica marocchina

Per essere più preparata a potenziali riduzioni di forniture in futuro, la stessa Skoda si è, inoltre, assicurata una capacità aggiuntiva da un fornitore nello stabilimento marocchino di Kenitra vicino a Rabat. Inoltre è stato aumentato il numero di cablaggi prodotti nello location produttiva ucraina di Zhytomyr. La domanda di cablaggi per la produzione dell’Enyaq iV sarà soddisfatta grazie anche alla produzione nelle le sedi di Zhytomyr in Ucraina e Kenitra in Marocco.

Da settembre i cablaggi prodotti a Tangeri in Marocco

Skoda ha inoltre previsto di duplicare la produzione dei cablaggi ad alta tensione necessari, tra le altre cose, per caricare i veicoli elettrici. A partire dalla fine di giugno, questi saranno prodotti in Romania. Da settembre in poi, anche la produzione dello stabilimento di Khmelnyskyj, in Ucraina, sarà duplicata previa naturalmente una consultazione da farsi all’interno del Gruppo Vw: i cablaggi per Octavia e Superb saranno inoltre prodotti anche a Tangeri, in Marocco.