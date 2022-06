Guerra in Ucraina ultime notizie. Intelligence inglese: «Rischio epidemia di colera a Mariupol»

9:21 Amministrazione militare regionale, «russi tentano di prendere Luhansk»

“Nella regione di Luhansk il nemico ha cercato di effettuare operazioni d’assalto in direzione di Nyrkovo e Mykolayivka, ma si è ritirato con perdite. Anche un attacco alla periferia nord-occidentale di Toshkivka è stato respinto”. Lo rende noto l’amministrazione militare-civile di Luhansk, denunciando “la distruzione di 15 case a Orikhovo, 6 a Vrubovka, 8 a Lysychansk. Il villaggio di Synetsky alla periferia di Severodonetsk è stato gravemente danneggiato. Non ci sono civili uccisi o feriti”. Quanto alle altre regioni ucraine, le diverse amministrazioni fanno sapere che “nel Donetsk le truppe russe hanno sparato con armi leggere, carri armati, artiglieria, mortai, aerei, MLRS a Bakhmut, nei villaggi di Kalinovo, Pervomaiskoe, Chrome, Mikilskoe. Tre persone sono morte. 17 strutture sono state danneggiate, tra cui quattro condomini privati ​​e due appartamenti, una fattoria, un centro di cura, un’impresa industriale, binari e locali della stazione ferroviaria di Phenolna. Non c’è gas nella regione, e l’acqua e l’elettricità sono scarse. Si consiglia alle persone rimaste di evacuare. Il treno di evacuazione Pokrovsk - Dnipro è in funzione”. “Nella regione di Dnipro, di notte il nemico ha sparato contro tre comunità al confine con la regione di Kherson. Una persona è rimasta ferita da schegge. Anche al mattino, i russi hanno lanciato un attacco missilistico sulla regione. In precedenza, nessuno era rimasto ferito. La notte a Kharkiv è trascorsa con bombardamenti e continui allarmi. Il distretto di Shevchenkivskyi della città è stato colpito dai lanciarazzi. Secondo i dati preliminari, nessuno è rimasto ferito. Nella regione di Kharkiv, due persone sono state uccise e 15 sono rimaste ferite in un giorno. Nella regione di Nikolaev sono proseguiti gli attacchi alla comunità di Berezneguvatsky. Giorno e notte, i russi hanno sparato sulla comunità di Shirokiv, per lo più al di fuori degli insediamenti. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito. La comunità di Ingul è stata presa di mira durante la notte. Non ci sono vittime o feriti. Il bombardamento è stato per lo più al di fuori degli insediamenti”.

Un soldato ucraino