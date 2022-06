Guerra in Ucraina, ultime notizie. Il ricatto di Mosca: «Grano partirà solo se verranno tolte le sanzioni»

9:25 Gb, da 48 ore truppe russe cercano di avanzare a Izyum

I combattimenti continuano nella sacca di Severodonetsk ma, nelle ultime 48 ore, il Gruppo orientale delle forze russe (Egf) ha probabilmente aumentato i propri sforzi per avanzare a Sud di Izyum (in Ucraina orientale). Lo scrive l’intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento postato su Twitter. I progressi della Russia sull’asse di Izyum erano rimasti bloccati da aprile, dopo che le forze ucraine avevano fatto buon uso del terreno per rallentare l’avanzata russa. La Russia - sostiene l’intelligence britannica - ha probabilmente tentato di ricostituire l’Egf dopo le pesanti perdite subite nella fallita avanzata su Kiev, ma le sue unità restano probabilmente sotto organico. È probabile che la Russia cerchi di riguadagnare slancio in quest’area per esercitare ulteriore pressione su Severodonetsk e per avere la possibilità di avanzare più in profondità nell’Oblast’ di Donetsk.