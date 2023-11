Guerra ultime notizie. Accordo Israele-Hamas: forse già giovedì primi ostaggi liberi. Blinken: liberare tutti

08:33 Von der Leyen, bene accordo, ora più aiuti

“Accolgo con grande favore l’accordo raggiunto” tra Israele e Hamas “sul rilascio dei 50 ostaggi e su una pausa nelle ostilità”. E’ quanto afferma in una dichiarazione la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Ogni giorno in cui queste madri e questi bambini sono tenuti in ostaggio dai terroristi è un giorno di troppo. Condivido la gioia delle famiglie che presto potranno riabbracciare i loro cari - aggiunge - E sono molto grata a tutti coloro che nelle ultime settimane hanno lavorato instancabilmente attraverso canali diplomatici per mediare questo accordo”. La richiesta “all’organizzazione terroristica di Hamas” è di “rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi e di consentire loro di tornare a casa sani e salvi”. La Commissione europea “farà tutto il possibile per usare questa pausa per un aumento degli aiuti umanitari a Gaza - conclude - Ho chiesto al commissario Janez Lenarcic di intensificare le consegne a Gaza il prima possibile per alleviare la crisi umanitaria a Gaza”.