Guerra ultime notizie. Iran, oltre 100 morti per esplosioni vicino a tomba Soleimani. Uccisione numero 2 Hamas, Egitto sospende mediazione

06:58 Giappone: salgono a 64 i morti per terremoto. ALtro scossa di maglitudo 5,5

Sono saliti a 64 in Giappone i morti per il potente terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito la prefettura di Ishikawa il giorno di Capodanno. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese Kyodo, aggiungendo che macerie e strade interrotte ostacolano le operazioni di ricerca e soccorso. Nella prefettura alcuni villaggi restano tagliati fuori e, con piogge intermittenti previste fino a giovedì nelle zone colpite dal disastro, l’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito della possibilità di frane.

Contina intanto lo sciame sismico: un’altra forte scossa di terremoto, di magnitudo 5,5, ha colpito questa mattina la costa centro-occidentale del Giappone. Lo riporta sul suo sito l’Agenzia meteorologica nazionale. Non sono stati emessi allerta tsunami. Il nuovo sisma è stato registrato alle 10:54 ora locale (le 2:54 in Italia) nella regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità di 10 km. Per il momento non ci sono notizie di ulteriori vittime, feriti o danni.