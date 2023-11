Guerra ultime notizie. Israele: ucciso comandante Hamas: era in una scuola. Croce rossa: inorriditi da situazione ospedale Gaza

10:16 Raisi, Usa forniscono carburante a macchina guerra Israele

“Gli americani dicono che non vogliono l’espansione della guerra. ma le loro parole e azioni non coincidono. Sono gli americani che forniscono il carburante alla macchina da guerra di Israele contro Gaza”. Lo ha detto il presidenteiraniano Ebrahim Raisi all’aeroporto di Teheran prima di partire per Riyadh in Arabia Saudita per il vertice sulla crisi in Medioriente, come riferisce Al Jazeera. “La macchina da guerra a Gaza è nelle mani dell’America, che sta impedendo un cessate il fuoco ed estendendo il conflitto. Il mondo deve vedere il vero volto dell’America”, ha detto ancora Raisi, come riporta il Guardian, sottolineando che “oggi l’unità dei paesi islamici è molto importante”.