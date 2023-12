Guerra ultime notizie. Pressing Usa per nuova tregua a Gaza, oggi riunione Consiglio di sicurezza Onu. Houthi, «inutile» alleanza navale a guida Usa nel Mar Rosso

09:04 Mes: Tajani, io sempre favorevole anche se questo regolamento non mi piace

“Io sono sempre stato favorevole al Mes, anche se questo regolamento non mi piace, perché la guida del Mes non è sottoposta ad alcun controllo del Parlamento europeo”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, secondo cui il giurì d’onore invocato da Conte contro Meloni “è un’uscita per finire sui giornali ed avere visibilità. Preferisco chi fa delle proposte vere, serie, concrete”. Alla domanda se Forza Italia in Ue appoggerebbe un secondo mandato di Ursula Von der Leyen, Tajani ha risposto: “Vedremo quello che deciderà il Partito popolare europeo nel suo congresso a Bucarest, a marzo. Lì annunceremo il nostro candidato.

Von der Leyen credo sarà in corsa. Vedremo se ci saranno anche altri candidati. Riconosco che anche sulle politiche migratorie von der Leyen abbia supportato molto la posizione dell’Italia”. Mentre sulla sua eventuale candidatura come capolista capolista di FI alle Europee, il titolare della Farnesina ha affermato: “Aspettiamo di vedere come andrà il congresso di Forza Italia a febbraio”. L’Afd e Vox, “sono cose ben diverse. Vox fa parte del partito Conservatore. È una dichiarazione, non una linea politica. I Conservatori di Meloni oggi sono parte dell’establishment europeo, quindi non c’è alcun problema”, ha poi aggiunto. “Sono parte della maggioranza e del governo europeo, sono parte di tutti gli organismi europei. Fotografo la realtà”, la conclusione.