Guerra ultime notizie. Accuse a Trump: fondi per 7,8 milioni da 20 governi stranieri

12:24 Regno Unito, sciopero dei medici: è scontro su precettazioni di emergenza

E’ già scontro in Gran Bretagna dopo il primo dei sei giorni di sciopero record che vede protagonisti i ’junior doctor’, i medici neo-specializzati chiamati a coprire mansioni varie e turni di guardia in cambio di compensi modesti rispetto ai colleghi strutturati e per questo impegnati in una prolungata vertenza salariale col governo conservatore di Rishi Sunak. I vertici dell’Nhs, il servizio sanitario pubblico, hanno infatti presentato più di 20 richieste di precettazione di emergenza per far rientrare i camici bianchi al lavoro, a fronte di ospedali che rischiano il collasso per il maggiore afflusso di pazienti dovuto in particolare all’aumento dei casi di malattie respiratorie (come Covid, influenza e polmoniti) legato alla stagione invernale, ma sono state accolte dal sindacato di categoria, la British Medical Association (Bma). Quest’ultimo a suo volta accusa i dirigenti sanitari di aver abusato del sistema di richiamo dei medici e di essersi piegato alle pressioni politiche in arrivo dall’esecutivo Tory. Nel botta e risposta Nhs England ha poi affermato che si tratta di autentiche richieste di aiuto e di essere fortemente sotto pressione ricordando come la priorità sia quella di proteggere la salute dei pazienti. Secondo la Bbc, gran parte delle precettazioni di emergenza riguarda i pronto soccorso alle prese con una grave carenza di personale.