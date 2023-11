Guerra ultime notizie. Borrell, serve immediata pausa umanitaria. Oms, al-Shifa non funziona più come ospedale

07:11 Biden sente leader Qatar, focus su aiuti umanitari e ostaggi

Il presidente americano Joe Biden ha sentito oggi l’emiro del Qatar, Amir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. “I due leader - spiega la Casa Bianca - hanno discusso della necessità di proteggere i civili innocenti e degli sforzi in corso per aumentare il flusso continuo di assistenza umanitaria urgentemente necessaria a Gaza”. Biden inoltre - viene spiegato - “ha espresso il suo apprezzamento al Qatar e allo sceicco Tamim personalmente per i suoi precedenti sforzi volti a garantire il rilascio degli ostaggi di Hamas, tra cui due cittadini americani, e per gli urgenti sforzi in corso per garantire ulteriori rilasci. I due leader hanno convenuto che tutti gli ostaggi debbano essere rilasciati senza ulteriori indugi”.