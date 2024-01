Guerra ultime notizie. Israele conquista roccaforte di Hamas a Gaza. Corea del Sud, accoltellato leader opposizione Lee Jae-myung

13:48 Portaerei Usa lascia Mediterraneo, “non è buon segno per Israele”

La marina americana ha deciso di ritirare dal Mediterraneo la portaerei Gerald Ford, la nave da guerra più grande del mondo, dispiegata al largo d’Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Malgrado l’assicurazione della Us Navy sul mantenimento di “un’ampia capacità nel Mediterraneo e attraverso il Medio Oriente”, la decisione non sembra essere una buona notizia per Israele. E’ quanto scrive Haaretz, commentando quello che definisce “l’ultimo sviluppo a sorpresa” della guerra a Gaza. Già presente nel Mediterraneo da maggio, la Ford si era avvicinata ad Israele a scopo deterrente in modo da scoraggiare un’eventuale escalation con il Libano. Per ora il conflitto non si è esteso, ma quella del Paese dei Cedri rimane una frontiera calda con continui lanci di razzi da parte della milizia sciita Hezbollah, a cui Israele risponde puntualmente. Così come rimane alta la tensione per quanto riguarda altri gruppi sciiti filo iraniani in Siria e Iraq. Per non parlare degli Houti in Yemen che minacciano il traffico navale nel mar Rosso. “Gli Stati Uniti e l’Iran sono impegnati in un dialogo produttivo con messaggi aperti e riservati. La riduzione della potenza navale nella regione potrebbe essere stata accompagnata da discreti segnali a Teheran perché ciò non comporti una ulteriore escalation. Ma potrebbe anche rappresentare una scommessa sbagliata da parte americana, che Hezbollah potrebbe interpretare come un’opportunità per assumersi maggiori rischi”, nota il giornale israeliano.