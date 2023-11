Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Media, spiragli per accordo Israele-Hamas per rilascio 70 ostaggi, donne e bambini

09:17 Blinken a diplomatici Usa “in disaccordo”, “siamo in ascolto”

Il Dipartimento di Stato raccoglie l’allarme dei diplomatici americani dislocati nei paesi del mondo arabo e garantisce ai propri dipendenti consapevolezza e attenzione ai segnali che arrivano dalla regione. Lo fa con una lettera del segretario di Stato Antony Blinken: “Stiamo ascoltando” quanti “sono in disaccordo con l’approccio che stiamo seguendo”, ha scritto il diplomatico in un messaggio rivolto all’intero dipartimento di Stato e fatto circolare ieri, dopo il rientro dal viaggio in Medio Oriente e Asia. A darne notizia è il Washington Post, che ne ha ottenuto una copia. Nella lettera - scritta pochi giorni dopo la notizia con cui la Cnn riferiva di cablogrammi di ambasciatori americani nella regione allarmati dal rischio della perdita “del sostegno dell’opinione pubblica araba per generazioni”, per l’apparente appoggio incondizionato alla campagna israeliana a Gaza - Blinken riconosce che alcuni diplomatici hanno espresso riserve sul sostegno a Israele nel pieno di una campagna contro Hamas che sta avendo un pesantissimo bilancio di morti civili a Gaza. Diversi dispacci hanno viaggiato per il tramite del ’canale del dissenso’ del Dipartimento di Stato, confidano alcuni funzionari statunitensi citati dal giornale, alludendo allo spazio istituito durante la guerra del Vietnam per consentire ai diplomatici di esprimere il proprio sostegno ad una linea diversa da quella ufficiale in modo libero e senza timori di conseguenze. La lettera di Blinken formalmente si presenta come un aggiornamento destinato ai dipendenti al termine della missione di nove giorni in otto paesi e in Cisgiordania.