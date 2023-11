Guerra ultime notizie. Gaza, telefonata Papa-Abu Mazen. Iniziato l’incontro Netanyahu-Blinken

12:39 Onu, «servono 1,2 miliardi dollari in aiuti Gaza e Cisgiordania»

L’Onu stima le necessità di aiuto per la popolazione di Gaza e della Cisgiordania in 1,2 miliardi di dollari (circa 1,13 miliardi di euro) fino alla fine del 2023, come ha indicato in un comunicato l’agenzia incaricata del coordinamento degli affari umanitari (Ocha). “Il costo per rispondere alle necessità di 2,7 milioni di persone è stimato in 1,2 miliardi di dollari per la popolazione di Gaza e per 500.000 persone nella Cisgiordania. aggiungendo che l’appello al fondo lanciato inizialmente il 12 ottobre ”è insufficiente”.