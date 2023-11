Guerra ultime notizie. Gaza: Biden, continuare guerra è dare a Hamas ciò che cerca. Si lavora per prolungare tregua

08:06 Gaza: media Egitto, c’è intesa preliminare per prolungare tregua

- Il quotidiano egiziano The New Arab riferisce che è stata raggiunta un’intesa preliminare per prolungare di altri due giorni e alle stesse condizioni attualmente osservate la tregua tra Israele e Hamas, in scadenza domattina. “Con la mediazione egiziano-qatariano-americana è stato raggiunto un accordo preliminare per estendere la tregua tra la resistenza palestinese e l’esercito di occupazione israeliano per altri due giorni sotto le stesse condizioni”, affermano quelle che The New Arab definisce “fonti ufficiali” del Cairo. In un’intervista al quotidiano egiziano, una di queste fonti ha affermato che ci sono stati “contatti con gruppi a Gaza che hanno in mano prigionieri che soddisfano le condizioni per la tregua”, riferendosi a donne e bambini. Funzionari israeliani hanno affermato al quotidiano Haaretz che la proposta di proroga della tregua è all’esame ma non è stata ancora confermata. Secondo fonti del quotidiano israeliano, l’accordo dipenderà dalla capacità di Hamas di rilasciare altri dieci ostaggi israeliani al giorno. Come sottolinea il quotidiano britannico Guardian, con un minor numero di donne e bambini rimasti in prigionia, estendere la tregua potrebbe richiedere a Hamas di liberare per la prima volta almeno alcuni uomini israeliani.