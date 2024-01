Guerra ultime notizie. Crisi Mar Rosso, Qatar sospende spedizioni di gas. Hamas pubblica video con 3 ostaggi israeliani

12:27 Shin bet, Iran usa i social per spiare funzionari Israele

Secondo l’agenzia israeliana di sicurezza Shin Bet i servizi segreti israeliani starebbero ricorrendo a false pagine social per spiare i funzionari della Difesa si Tel Aviv e raccogliere informazioni sui civili. Lo riporta The Times of Israel. L’intelligence iraniana, in particolare, starebbe usando pagine che si occupano della guerra in corso in Medioriente o che parlano degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Gli agenti iraniani utilizzando falsi profili online, avrebbero incaricato alcuni israeliani di fotografare le residenze dei funzionari della difesa e di altri dirigenti dello Stato ebraico particolarmente attivi sui social media o che si sono espressi pubblicamente contro Teheran. Gli agenti iraniani avrebbero anche usato social media e siti web fake per organizzare raduni vicino alle case di familiari di ostaggi o per inviare loro fiori e messaggi.