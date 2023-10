Guerra ultime notizie. Esercito israeliano, nuove incursioni a Gaza. Vertice Ue trova accordo su corridoi e cessate il fuoco

13:23 Commissione Pe, “Frontex faccia di più su salvataggio migranti”

Via libera in commissione Libertà civili dell’Eurocamera ad una risoluzione in cui i deputati sottolineano che “Frontex potrebbe fare di più per aumentare la capacità dell’Ue e degli Stati membri di effettuare operazioni di ricerca e salvataggio, investendo in mezzi adeguati per tali operazioni. Per quanto riguarda il naufragio al largo delle coste greche del 14 giugno 2023, i deputati si aspettano la piena collaborazione di Frontex durante l’inchiesta”. La risoluzione è stata approvata con 45 voti favorevoli, 7 contrari e zero astensioni. Il testo esprime “gravi preoccupazioni in merito alle gravi e persistenti accuse mosse alle autorità greche in relazione a respingimenti e violenze contro i migranti”. Frontex, si spiega, dovrebbe ridurre le sue operazioni al semplice monitoraggio e alla presenza sul campo nei casi in cui uno Stato membro non sia in grado di rispettare i principi e i valori dell’Ue. I deputati hanno inoltre accolto con favore la riduzione delle attività di Frontex in Lituania a seguito della sentenza della Corte di giustizia (C-72/22) e raccomandano un approccio più proattivo alla tutela dei principi e dei valori dell’Ue. Per quanto riguarda la cooperazione con le autorità ungheresi, i deputati chiedono l’immediata sospensione del sostegno alle operazioni di rimpatrio dall’Ungheria.