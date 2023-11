Guerra ultime notizie. Iran: rifiutiamo soluzione dei 2 Stati per la Palestina. Israele: oggi altro corridoio umanitario di 7 ore per evacuazione

09:05 Inviato martedì in Israele per questione ostaggi

Il coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk, dovrebbe arrivare martedì in Israele nell’ambito di un tour regionale per concludere un accordo sulla liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas nella Striscia di Gaza. Lo afferma il sito israeliano Walla, citando due fonti israeliane e una americana. La missione di McGurk partirà da Bruxelles, dove l’inviato americano vedrà rappresentanti dell’Ue e la Nato. Martedì McGurk sarà in Israele per colloqui con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e alti funzionari dei servizi d’intelligence e la difesa. L’inviato americano si recherà successivamente in Giordania, Arabia Saudita, Qatar e Bahrein. A quanto riferisce Walla, l’accordo in discussione prevede la liberazione di 80 donne e minorenni in ostaggio in cambio di quella di donne e minorenni palestinesi in carcere, diversi giorni di pausa dei combattimenti e forse anche l’invio di carburante a Gaza. Per ora la Casa Bianca non ha voluto commentare la notizia.