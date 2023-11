Guerra ultime notizie. Attacco notturno presso ospedale per bambini a Gaza. Von der Leyen a Kiev: qui per discutere adesione all’Ue

09:54 Croazia: un caso ‘tentato bacio’ ministro Esteri a omologa tedesca Baerbock

Durante un incontro dei ministri degli Interni e degli Esteri giovedì a Berlino, il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic-Radman avrebbe cercato di baciare sulla bocca la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in occasione della foto di gruppo. L’incidente ha suscitato scalpore in Croazia ed è molto discusso in Germania. I media croati parlano di un “momento imbarazzante” durante l’incontro di Berlino e, come riporta Tagesschau, fanno riferimento a un video diventato presto virale sui social, in cui sembra che il ministro degli Esteri croato abbia voluto baciare sulla bocca la collega Baerbock. Gli attivisti per i diritti delle donne accusano Grlic-Radman di mancanza di rispetto, mentre i media croati e bosniaci commentano il momento in cui Baerbock si allontana dal collega croato, apparentemente sorpresa. La ministra tedesca si è sentita “evidentemente a disagio”, scrive il quotidiano di Zagabria Jutarnji list. Sui social network, molti utenti croati hanno reagito con indignazione al comportamento del politico. L’attivista per i diritti delle donne Rada Boric ha parlato di un “gesto del tutto inappropriato”, mentre un altro attivista ha accusato il ministro di mancanza di decenza e rispetto. La deputata Ivana Kekin ha detto che Grlic-Radman ha disonorato non solo se stesso ma tutti i croati. Critiche sono arrivate anche dall’ex premier croata Jadranka Kosor. Da parte sua, Grlic-Radman ha detto di aver solo cercato di salutare calorosamente la collega e si è scusato se qualcuno è rimasto offeso. Baerbock, al momento, non ha ancora commentato l’incidente.