Guerra, ultime notizie. Attal nominato primo ministro in Francia, ha 34 anni. Netanyahu incontra Blinken

08:13 Mo: Blinken al coordinatore Onu a Gaza, “rafforzare” meccanismo di aiuti

Antony Blinken sottolinea l’“importanza” di rafforzare il meccanismo che fornisce aiuti umanitari alle popolazioni palestinesi ed agevolare il ritorno degli sfollati. Assieme al coordinatore delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari e la ricostruzione della Striscia di Gaza, Sigrid Kaag, il segretario di stato americano “ha sottolineato l’impegno condiviso per raggiungere i più vulnerabili, attraverso l’aumento dell’ingresso di aiuti e beni commerciali a Gaza, dell’assistenza localizzata per soddisfare le esigenze immediate ed il miglioramento dei finanziamenti per l’assistenza umanitaria”, secondo quanto riporta una dichiarazione del Dipartimento di Stato. Kaag ha assunto ieri l’incarico che, secondo le Nazioni Unite, ha l’obiettivo di facilitare, coordinare, monitorare e verificare l’invio di aiuti umanitari nell’enclave, dove dal 7 dicembre sono morte più di 23.000 persone nei bombardamenti israeliani.