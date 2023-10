Guerra ultime notizie. Gaza, pesanti bombardamenti e incursioni dei tank israeliani. L’esercito: non è ancora l’invasione. All’Onu non passa condanna di Hamas, Israele: un’infamia

16:04 Usa: Johnson: “Chiesto a Biden di dividere aiuti Ucraina e Israele”

Il nuovo Speaker repubblicano, Mike Johnson, ha chiesto a Joe Biden di “biforcare” gli aiuti militari all’Ucraina e a Israele che la Casa Bianca ha unito in un solo pacchetto di finanziamenti aggiuntivi da 100 miliardi di dollari. “Ho detto allo staff della Casa Bianca che c’e’ consenso tra i repubblicani della Camera sulla necessità di biforcare queste due questioni”, ha dichiarato Johnson, in un’intervista a Fox News, affermando che la Camera è pronta ad approvare subito i 14 miliardi di dollari a sostegno della guerra contro Hamas, mentre ci sono resistenze per l’approvazione dei 61 nuovi miliardi di dollari per Kiev. Nell’intervista, Johnson dice lo sforzo bellico di Kiev contro la Russia ma sottolinea anche la necessità di limitare le spese. “Non possiamo permettere che Vladimir Putin vinca perché altrimenti non credo che si fermerebbe lì e questo probabilmente incoraggerebbe la Cina a fare una mossa contro Taiwan”. “Non li abbandoneremo - ha detto riferendosi agli ucraini - ma abbiamo la responsabilità sul prezioso tesoro del popolo americano. Dobbiamo garantire che la Casa Bianca sia responsabile con i dollari” che vengono stanziati. Ed ha poi criticato l’amministrazione Biden per non avere indicato un “endgame”, un obiettivo finale, per questo suo continuo sostegno a Kiev.

Diverso il discorso per i fondi destinati a Israele: “Una cosa per cui i repubblicani della Camera sono risoluti è che dobbiamo stare al fianco del nostro più importante alleato in Medio Oriente, che è Israele. Ed è quello che faremo”, ha detto Johnson, esprimendo comunque la “speranza che questo non significa che nostre truppe sul terreno”. “Abbiamo profondamente a cuore e siamo preoccupati per tutti i popoli liberi nel mondo - ha concluso - ma dobbiamo preoccuparci in primo luogo della nostra casa, e questo quindi sarà parte di calcoli e decisioni delicate”.