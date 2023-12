Guerra ultime notizie. Martedì Assemblea generale Onu dopo veto Usa su Gaza. Scontro fra nave filippina e Guardia Costiera cinese, Usa: «Azioni pericolose»

07:40 Accuse incrociate Cina-Giappone su tensioni a isole contese

Cina e Giappone si sono accusati a vicenda di incursioni marittime illegali dopo un braccio di ferro tenuto nel fine settimana tra le rispettive guardie costiere nelle acque attorno alle contese isole Diaoyu/Senkaku nel mar Cinese orientale. La guardia costiera cinese, in particolare, ha riferito domenica in una nota che un peschereccio e diverse navi pattuglia di Tokyo erano entrate sabato nelle acque intorno al piccolo arcipelago disabitato - nel controllo giapponese con il nome di Senkaku, ma rivendicate da Pechino come Diaoyu - costringendo le sue unità “ad adottare le misure necessarie in conformità con la legge” per mettere in guardia le navi nipponiche. La guardia costiera giapponese, invece, aveva già sabato riferito che due motovedette marittime cinesi avevano lasciato le acque territoriali delle isole “dopo aver ricevuto i relativi avvertimenti”, intervenute a protezione di peschereccio nipponico avvicinato dalle unità cinesi.

Episodi simili si erano già verificati a ottobre e a novembre scorsi, seguendo un percorso di tensioni in aumento nelle acque intorno alla Cina. Sabato e domenica, inoltre, Cina e Filippine si sono scambiate accuse per lo scontro tra le loro unità navali - civili e della guardia costiera - in una parte contesa del mar Cinese meridionale.