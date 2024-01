Guerra, ultime notizie. Zelensky a Meloni, congratulazioni per la presidenza G7. Putin: «Spazziamo via l’Ucraina»

12:59 Media, Musk fece fallire primo attacco a Crimea con droni navali

Il primo attacco ucraino con droni navali al porto di Sebastopoli in Crimea fallì perché il miliardario Elon Musk interruppe il sistema di comunicazione Starlink e non ci fu modo di convincerlo a ripristinarlo. Lo scrive oggi Ukrainska Pravda, spiegando che, dopo la fallita operazione nella notte fra il 15 e il 16 settembre 2022, le forze ucraine modificarono i droni navali per poter condurre attacchi in autonomia, come poi è effettivamente avvenuto a partire dal successivo mese di ottobre. Secondo il racconto di Hunter, nome di battaglia di un generale del controspionaggio militare, in questo primo attacco sperimentale, alcuni droni navali affondarono o esplosero spontaneamente lungo la rotta per Sebastopoli. Cinque droni, ciascuno con 108 kg di Tnt, riuscirono ad avvicinarsi al porto. Ma, ad una settantina di km dalla fregata russa ammiraglio Makarov, le comunicazioni tramite Starlink si interruppero bruscamente. “Elon Musk aveva spento Starlink, che usavamo per controllare i droni”, ha raccontato Hunter. Il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov tentò di convincere Musk a ripristinare le comunicazioni, ma senza successo. C’è stato anche un tentativo di passare per le autorità americane, che però hanno riposto di non avere nessuna autorità su un soggetto privato. A questo punto gli ucraini riuscirono a riportare indietro solo due dei droni, i quali fornirono comunque “informazioni inestimabili”.