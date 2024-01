Guerra, ultime notizie. Inizia processo all’Aia per stabilire se guerra a Gaza è “genocidio”. Onu approva bozza che condanna attacchi Houthi in Mar Rosso

08:22 Iniziata costruzione ponte Mombasa,sarà il più lungo in Africa

E’ iniziata in Kenya, in collaborazione con il governo giapponese, la costruzione del Mombasa Gateway Bridge, che sarà il ponte più lungo dell’Africa: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti keniano, Kipchumba Murkomen, durante la conferenza Kenya-Giappone sulle infrastrutture di qualità tenuta a Nairobi. Come riporta il sito Kenyans, Murkomen ha affermato che il ponte - che collegherà l’isola su cui sorge la città con la costa meridionale, sostituendo l’attuale traghetto - sarà realizzato in collaborazione con il Giappone, grazie ad un prestito iniziale di circa 300 milioni di dollari. Il ponte “non solo faciliterà il movimento di persone e merci tra l’isola e la costa meridionale, ma sarà anche un’attrazione turistica”, ha detto Murkomen. L’inizio dei lavori del era originariamente previsto per giugno 2021 e il completamento per il 2024, ma i ritardi - causati in parte dalla necessità di risarcire centinaia di famiglie trasferite per permettere la realizzazione dell’infrastruttura - hanno portato a rinvii. Circa 60 milioni di dollari del prestito saranno utilizzati per risarcire le famiglie colpite.