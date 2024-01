Guerra ultime notizie. Raid Israele su Striscia Gaza: almeno 16 morti. Re Giordania a Blinken: «Usa facciano pressione su Israele»

14:30 Iran, arrestati i 32 terroristi coinvolti in bombe al cimitero

I 32 terroristi coinvolti nell’attentato di mercoledì nel cimitero di Kerman, durante una cerimonia tenutasi per celebrare il quarto anniversario della morte dell’ex comandante della Forza Qods, Ghassem Soleimani, sono stati arrestati in cinque città, ha detto alla TV di stato il procuratore di Kerman, Mehdi Bakhshi. Sono state scoperte più di 16 bombe a Kerman e 64 bombe in altre città, che che volevano far esplodere durante la cerimonia, ha detto Bakhshi alla TV di Stato, aggiungendo: “L’incidente ha causato almeno 89 morti, tra cui 23 studenti e 13 cittadini afghani”. Il governo ha subito forti critiche per la mancanza di sufficienti misure di sicurezza durante la cerimonia. L’attivista imprigionato e vincitore del Premio Nobel 2023, Narges Mohammadi, ha affermato in un messaggio che l’esercito iraniano ha speso cifre enormi, sostenendo di aver annientato l’Isis e di aver rafforzato la sicurezza, “ma come mai l’Isis ha ripetutamente condotto attacchi nel cuore dell’Iran?”.