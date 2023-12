Guerra ultime notizie. 47 palestinesi uccisi in raid a Jabalya e Deir el-Balah. Putin: «Piano russo per attaccare la Nato? Sciocchezza di Biden»

09:02 Usa: Trump cita giudizio di Putin su America e loda Orban

Nel discorso in cui ha detto che i migranti “stanno avvelenando il sangue della nostra nazione”, Donald Trump ha anche citato il giudizio negativo di Vladimir Putin sulla democrazia americana e lodato Viktor Orban. L’ex presidente ha citato il giudizio dato da Putin riguardo alle decine di incriminazioni il tycoon deve fronteggiare: “queste sono la prove del marcio del sistema politico americano, che non può pretendere di insegnare agli altri la democrazia”, ha detto Trump citando Putin. “Ci ridono dietro”, ha poi aggiunto Trump che poi è passato a lodare il premier ungherese che si presenta come modello di leader di paese “illiberale” ed è su posizioni estreme in materia di immigrazione. Un leader per Trump “massimamente rispettato”, ricordando di essere stato lodato da lui come “l’uomo che può salvare il mondo occidentale”. Non solo. Nel comizio di ieri notte in New Hampshire, Trump ha definito “ostaggi” le centinaia di persone arrestate e processate per aver partecipato all’assalto al Congresso il 6 gennaio 2021 per impedire la ratifica della vittoria di Joe Biden. Le lodi di Trump per leader autoritari allarmano chi teme le politiche che l’ex presidente potrà adottare in caso di un secondo mandato: “Trump considera la democrazia americana come una farsa e vuole convincere i suoi sostenitori a fare lo stesso: Putin odia i valori occidentali come la democrazia e stato di diritto, ed anche Trump li odia”, commenta Jennifer Mercieca, docente dalla Texas A&M University.