Guerra, ultime notizie. Ucraina, missili russi danneggiano centro pediatrico. Kim Jong Un: non esiteremo ad «annientare» la Corea del Sud

08:56 Cina si congratula con premier Bangladesh per vittoria elezioni

La Cina si è congratulata con il partito al potere in Bangladesh per la vittoria alle recenti elezioni che hanno visto la premier Sheikh Hasina assicurarsi un quinto mandato in un voto controverso segnato dal boicottaggio dell’opposizione e da arresti di massa. “La Cina si congratula con il Bangladesh per aver tenuto con successo le elezioni nazionali come previsto e si congratula con la Awami League per aver vinto le elezioni”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. Pechino “sostiene con forza il Bangladesh nel portare avanti tutti i suoi punti dell’agenda politica post-elettorale in conformità con la legge”, ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano, osservando che Pechino è disposta a collaborare “per portare avanti la nostra tradizionale amicizia sulla base di rispetto reciproco, uguaglianza, beneficio comune e non interferenza negli affari interni”. Hasina ha guidato una robusta crescita economica in un paese un tempo afflitto da una povertà dilagante, ma il suo governo è stato accusato di violazioni dei diritti umani e di una spietata repressione del dissenso. Il voto di domenica ha visto il suo partito conquistare tre quarti dei seggi in parlamento: le urne, boicottate dall’opposizione, hanno registrato un’affluenza che si è fermata al 41,8%. Gran Bretagna e Stati Uniti hanno criticato il voto, ma l’India ha dato la sua approvazione.