Guerra ultime notizie. Forti combattimenti dentro Gaza tra esercito e Hamas. Israele: gli ostaggi sono 240

14:27 India ha cambiato politica, Modi schierato con Israele

Il primo ministro indiano Narendra Modi è stato uno dei primi leader mondiali ad esprimere il 7 ottobre condanna “per l’attacco terroristico” di Hamas e “solidarietà con Israele in quest’ora difficile”. E l’India è stata uno dei pochi paesi a votare contro la risoluzione dell’Assemblea generale Onu per una tregua umanitaria a Gaza. Lo sottolinea oggi il Guardian, per evidenziare quanto sia cambiata la politica di Nuova Delhi nei confronti d’Israele. “La politica di Modi è di aperto sostegno a Israele, ma questa è la prima volta che abbiamo un’immediata reazione pro Israele, senza una dichiarazione successiva che la equilibri”, nota Nicolas Barel, professore di relazioni internazionali a Leida e autore del saggio “The Evolution of India’s Israel Policy” Storicamente l’India era partita da una posizione completamente opposta. I padri dell’India indipendente, Jawaharlal Nehru e il Mahatma Gandhi, erano contrari alla nascita d’Israele. E l’India è stato il primo paese non arabo a riconoscere l’Olp come legittimo rappresentante del popolo palestinese negli anni settanta.

Il cambiamento è avvenuto con il conflitto del 1999 con il Pakistan, quando Israele fornì armi e munizioni, dando il via ad una importante cooperazione sulla difesa, tanto che il 46% dell’export israeliano in questo settore è diretto a Nuova Delhi. Se questo rapporto non veniva inizialmente evidenziato, con l’avvento del nazionalista hindu Modi nel 2014 c’è stata una svolta. Nel 2017, Modi è stato il primo capo di governo a visitare Israele e recarsi a Ramallah. Ma l’enfasi è stata tutto sul rafforzamento dei legami con Israele, accompagnato da una forte intesa con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Accanto a questa svolta politica, il Guardian segnala anche un’ondata di messaggi islamofobici sui social indiani, con gruppi Facebook associati al partito Bjp al governo che veicolano il messaggio secondo cui Hamas rappresenta la stessa minaccia musulmana cui si deve confrontare l’India nel Kashmir.